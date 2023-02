La Juve spera nella riduzione della penalizzazione: spunta data sul giudizio finale

. C'è l'ipotesi di una riduzione del -15 ma il Collegio potrebbe anche confermare la sentenza.

"Juve, 3 strade al Collegio: ricorso entro il 1° marzo, giudizio finale entro maggio?" scrive Tuttosport. La Juve ha annunciato ricorso al Collegio di Garanzia del Sport presso il Coni e ha 30 giorni di tempo dalla lettura delle motivazioni, dunque dovrà farlo entro il 1° marzo. Poi cosa accadrà? Il Collegio "stabilirà l’ammissibilità del ricorso e nel caso lo ritenga ammissibile (è molto probabile, se non certo che lo riterrà tale), fisserà una data per l’udienza nella quale esaminerà il ricorso". Difficile in questo momento fare previsioni ma il vizio di forma e il giallo sulle date sono due carte in mano agli avvocati. C'è l'ipotesi di una riduzione del -15 ma il Collegio potrebbe anche confermare la sentenza.