La Juve spezza la striscia negativa, Vlahovic torna al gol: un buon Lecce si arrende allo Stadium

Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Boccata d'ossigeno. Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato. La sfida contro il Lecce all'Allianz Stadium è finita 2-1, decisa da un gol realizzato al 40esimo dal giocatore più atteso. Da quel Dusan Vlahovic che, 84 giorni dopo l'ultima rete in Serie A, ha ritrovato la via del gol con una bella girata su un cross di Kostic.

E' stata una bella partita anche perché il Lecce è sempre rimasto in partita. Nel primo tempo sono stati realizzati addirittura cinque gol, di cui tre convalidati. Annullate per fuorigioco le reti di Ceesay e Miretti, convalidati prima del 2-1 di Vlahovic i gol di Paredes e Ceesay. Il centrocampista argentino ha trovato la sua prima realizzazione con la maglia della Juventus direttamente da calcio piazzato, al 15esimo. Il centravanti gambiano ha invece realizzato l'illusorio pareggio dagli undici metri, con un rigore concesso dopo uno sfortunato tocco col braccio in area di Danilo.

Il Lecce di Baroni dopo la vittoria contro l'Udinese ha avuto il merito di restare in partita fino alla fine. E anzi nella ripresa ha più volte chiamato in causa Szczesny: soprattutto al 79esimo, sugli sviluppi di un corner, il portiere polacco è stato protagonista di un intervento tutto istinto su un colpo di testa da posizione ravvicinata del solito Ceesay.

Dall'altro lato la Juventus ha avuto le sue occasioni e almeno un paio di volte ha sfiorato il gol dell'allungo. Al 63esimo Danilo ha centrato il palo con un colpo di testa da posizione ravvicinata, all'83esimo Kostic ha chiamato Falcone al grande intervento. Nei minuti finali tanto agonismo ma nessuna occasione degna di nota: è finita 2-1 coi bianconeri che adesso - in attesa di Lazio-Sassuolo - salgono al secondo posto in classifica.