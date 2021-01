La Juve torna alla vittoria: 4-1 all'Udinese e quinto posto

All'Allianz Stadium, la Juventus batte 4-1 l'Udinese nel match che chiude la quindicesima giornata di campionato. Nel primo tempo gli ospiti segnano subito con De Paul, ma la rete viene annullata un intervento con la mano da parte dell'argentino. Al 31' Ramsey serve l'assist a Ronaldo, rubando palla proprio a De Paul. Il portoghese sovrasta De Maio per velocità, armando il destro e spedendo all'angolino per l'1-0. Poi ancora Musso evita guai peggiori ancora su Ramsey, volando sulla sua sinistra. Ad inizio ripresa al 49' la Juventus raddoppia con Chiesa su assist di Ronaldo. L'Udinese poi sfiora due volte il gol colpendo due pali, tra i due legni al 70' il terzo gol bianconero con la doppietta di Ronaldo. Al novantesimo i friuliani trovano il gol della bandiera con Zeegelaar, Dybala poi chiude le marcature all'ultimo secondo per il definitivo 4-1. La Juventus con questi tre punti scavalca Atalanta e Sassuolo e si posizione al quinto posto alle spalle del Napoli.