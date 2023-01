La Juve trova la vittoria al 90': Cremonese beffata da Milik!

Una prodezza balistica di Milik a tempo scaduto regala i tre punti alla Juve.

La formazione scelta da Allegri dal primo minuto è il manifesto di una Juventus che ancora manca in tanti dei suoi uomini cardine. Da Bonucci a Vlahovic, da Di Maria a Pogba, passando per Cuadrado e chi non è al 100%. Chiesa, Paredes e Rabiot sono infatti partiti dalla panchina e l'età media iniziare di 25.8 anni spiega l'undici sperimentale. Fagioli, Miretti, Soulé e Gatti dall'inizio, Milik unica punta e un 3-5-1-1 con poca fantasia offensiva. Il risultato è stato quello di una Juve meno pericolosa della Cremonese. I griogiorossi nel primo tempo hanno anche trovato il gol in due circostanze, ma nella prima Valeri è partito in leggera posizione di fuorigioco e nella seconda Deesers ha commesso fallo su Danilo prima di insaccare.

La Juventus ha costruito le sue occasioni. Con Soulé, con Miretti, anche con Kostic, ma non ha mai dato l'impressione di essere padrona del campo. Ha pagato, probabilmente, la maggiore fisicità dei padroni di casa in mezzo al campo e l'incapacità di mettere Fagioli e Locatelli nel vivo del gioco. Per questo motivo le occasioni costruite sono state più il frutto di strappi individuali che di giocate corali.

La musica è cambiata dopo gli ingressi di Chiesa, Kean e Rabiot, anche se la partita è stata viva e in bilico fino alla fine. Al 69esimo, dopo una sponda di Valeri, Deesers ha preso il tempo a Bremer e centrato il palo. Valeri dopo una lunga ripartenza ha chiamato in casa Szczesny, mentre dall'altro lato Carnesecchi è stato a dir poco miracoloso su una girata sottomisura di Kean. Nel finale la Juventus ha alzato il suo pressing, trascinata da Chiesa e Rabiot ha chiuso la Cremonese nella sua trequarti e nel primo minuto di recupero - dopo una punizione conquistata dal francese - ha sbloccato la partita direttamente da calcio piazzato.