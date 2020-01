La Juve va in semifinale di Coppa Italia: finisce 3-1 contro la Roma, ma si fa male Danilo

Tutto facile per la Juventus nel match contro la Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Finisce 3-1 per i bianconeri che accedono in semifinale. La partita è stata sbloccata dal gol di Ronaldo, poi dopo la mezz'ora è arrivato anche il raddoppio di Bentancur e in pieno recupero, sempre nel primo tempo, il tris di Bonucci. Nel finale di prima frazione, da segnalare, un infortunio per Danilo, costretto a uscire. Al suo posto è entrato Cuadrado. Condizioni del terzino da valutare in vista della gara di domenica col Napoli. Ad inizio ripresa autogol di Buffon ma poi la Roma non riesce a riaprirla del tutto e viene eliminata.