La Juve vede la Champions sempre più lontana, eurogol di Mancini e la Roma vince di misura

All'Olimpico la Roma batte 1-0 la Juventus nel posticipo della 25ª giornata di Serie A. Vlahovic è il primo a calciare in porta, ma dopo il suo timido tentativo in apertura non arrivano per un bel po' altre conclusioni. Le due squadre sono compatte e non si scoprono, alla Roma servono i guizzi di uno come Dybala: non può che essere lui a scaldare i guantoni di Szczesny. Iniziano anche gli interventi di Maresca, che a cavallo della mezz'ora ammonisce già Locatelli e Matic. La contesa non decolla fino agli ultimi minuti prima del recupero: due volte serve Rui Patricio, in particolare per mandare sul palo il colpo di testa di Rabiot. Nel secondo tempo, al 53', la Roma passa in vantaggio grazie a un gran gol di Gianluca Mancini.