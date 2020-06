La Juve vince a Bologna ma doppia tegola per Sarri: infortunio De Sciglio e rosso Danilo

Si rialza la Juventus dopo la cocente delusione in finale di Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti in casa del Bologna per 2-0, tutto sviluppatosi nella prima frazione di gara: a firmare il vantaggio Cristiano Ronaldo dal dischetto, con il rigore nato dalla trattenuta in area di Denswill su De Ligt segnalata poi dal Var. A firmare il 2-0, invece, è stato Paulo Dybala al 36' minuto. Due note stonate per i bianconeri sono l'infortunio di De Sciglio, costretto ad uscire nella ripresa sostituito da Danilo, e proprio quest'ultimo si è fatto buttare fuori con un doppio giallo proprio nel finale di partita.