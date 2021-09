La Juve vince di nuovo soffrendo 3-2: superata la Samp per la prima vittoria casalinga

A Torino la Juventus supera la Sampdoria 3-2 nel lunch match della sesta giornata di campionato. Dopo dieci minuti la sblocca la Juve con Dybala: Locatelli ci prova dal limite ma poi appoggia per l'argentino che si coordina e con il mancino al volo batte Audero che non ci arriva. Lo stesso attaccante dopo poco è costretto al cambio per problemi muscolari. Al 42' i bianconeri raddoppiano su calcio di rigore per il tocco di mano di Murru su tiro di Chiesa. Dal dischetto Bonucci è freddo e spiazza Audero. Passano solo 3' e la Samp torna subito in partita: calcio d'angolo corto di Candreva per Murru, pallone di ritorno per l'ex Inter che spedisce subito in mezzo per Yoshida che anticipa Bonucci ed incorna in rete. Al 57' arriva il terzo gol bianconero: Errore di Colley, palla a metè strada per Thorsby preda di Kulusevski che mette all'indietro per Locatelli che a porta vuota non può sbagliare. All'83' altro squillo blucerchiato: Adrien Silva spedisce sul dischetto del rigore per l'arrivo di Candreva che con il mancino non lascia scampo a Perin per la rete del 3-2.