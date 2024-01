La Juve vince in rimonta soffrendo: la Salernitana in dieci si arrende al 91'

All'Arechi la Juventus batte la Salernitana in rimonta con Iling e Vlahovic, ribaltando lo 0-1 del primo tempo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Arechi la Juventus batte la Salernitana in rimonta con Iling e Vlahovic, ribaltando lo 0-1 del primo tempo. A sei minuti dalla fine succede quel che in pochi penserebbero. Sambia arriva fino in fondo sulla corsia, la gira a Tchouna che perde l'attimo per calciare. L'appoggio verso Maggiore è quasi involontario, ma è vincente: il centrocampista stoppa benissimo e con l'interno manda sul palo lontano dove Szczesny non può proprio arrivare. È il vantaggio campano con cui finisce il primo tempo.

Ad inizio ripresa Maggiore viene espulso dopo un doppio giallo e cambia la partita. La Salernitana cerca di difendersi con ordine e con i denti, vista l'inferiorità numerica, ma al ventesimo arriva il pareggio: azione insistita sulla destra dell'attacco, con Weah che va al cross basso. Vlahovic, da due passi, cicca il pallone, servendo involontariamente Iling Jr che, da buona posizione, spedisce sotto la traversa per l'1-1. Subito dopo Bradaric chiama Szczesny all'intervento con un tiro da fuori, ma l'inerzia della partita sembra cambiata. Eppure ad andare vicino al 2-1 è ancora la Salernitana, con Candreva che cede un pallone al bacio per Simy che, da due passi, spedisce fuori. Nel finale la Juventus riesce a trovare il gol vittoria con Vlahovic: su croiss di Danilo il serbo schiaccia in mezzo a tre e insacca il 2-1 finale che significa -2 dall'Inter ed ennesima vittoria di "corto muso" da parte degli uomini di Allegri.