La Juve vince una battaglia: l’inchiesta Prisma si sposterà a Milano, date e motivazioni

L'inchiesta Prisma va verso lo spostamento a Milano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inchiesta Prisma va verso lo spostamento a Milano. Lo conferma questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il Procuratore Generale della Cassazione ha accolto le richieste dei dirigenti bianconeri e chiesto che il procedimento sulle presunte violazioni contabili e sul falso in bilancio che vedono coinvolta la Juventus prosegua in Lombardia. Il Tribunale e la Procura di Torino – per quanto riguarda il fronte della giustizia ordinaria – non sono stati giudicati competenti dal Procuratore Generale della Cassazione.

Perché Milano?

Perché il reato di “false comunicazioni di bilancio” - spiega il portale Calcio e Finanza - si consuma dove il comunicato ufficiale e la documentazione del bilancio stesso vengono resi noti (Milano, sede della Borsa) e non dove vengono redatti o caricati sul sistema informatico, quindi Torino. La decisione ufficiale in merito allo spostamento arriverà il 6 settembre, la prima sentenza è attesa entro il 2025.