La Juve vuole imitare il Napoli e crede di poter acquistare il nuovo Kvaratskhelia

Sempre alla ricerca di occasioni di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il cartellino di Georges Mikautadze, attaccante classe 2000 del Metz e della nazionale georgiana. Mikautatdze, che ha segnato 23 gol in Ligue 2 nella stagione appena conclusa, ha un valore di mercato di 6 milioni di euro, e, come riportato da "Calciomercato.com", rappresenterebbe per la Juve una sorta di "scommessa", come quella che, la scorsa estate, portò Kvaratskhelia a vestire la maglia del Napoli.