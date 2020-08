La Juve vuole pensionare Higuain, lui si impunta: l'argentino blocca il mercato dei bianconeri

La Juventus, che per lui ha sborsato 90 milioni, ora vuole liberarsene, pensionandolo prima del tempo. Grana Gonzalo Higuain per i bianconeri. L'argentino, proprietario di un ingaggio da 7.5 milioni di euro all'anno, non accetta altre destinazioni, vuole restare in bianconero, almeno parlando prima con Pirlo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che si lavora per la rescissione del contratto, si tratta sulla cifra, ma Higuain non cambia idea. E impuntandosi blocca il mercato in attacco dei bianconeri.