La Juventus ci aveva riprovato con Suarez: secco 'no' dell'uruguagio

Nel colloquio di ieri con Alvaro Morata, Massimiliano Allegri è stato chiaro: lo spagnolo non potrà volare a Barcellona, almeno finché la Juventus non avrà trovato e chiuso per il suo sostituto. E secondo il Corriere dello Sport il nome giusto lo aveva individuato proprio il tecnico bianconero. Un anno e qualche mese dopo, così, la Juventus era tornata con forza su Luis Suarez. Sì, proprio il Pistolero al centro dello scandalo passaporto con l'Università per Stranieri di Perugia, era il giocatore scelto da Allegri e dai bianconeri per il dopo Morata: ma questa volta è stato il diretto interessato a dire no, nonostante la sua avventura coi Colchoneros sia ai titoli di coda. Suarez ha già scelto il proprio futuro, che salvo scossoni sarà in MLS con l'Inter Miami.