La Juventus deve per forza vendere prima di acquistare: per Kessié chiesto solo prestito

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Franck Kessié alla Juventus è una pista da seguire con molta attenzione. Dall'entourage del centrocampista ivoriano non sono arrivate smentite, e questa è già una notizia, mentre da Barcellona confermano il pressing bianconero per riportare l'ex Milan in Serie A. Kessié è un obiettivo dichiarato di mister Allegri, che pensa proprio a lui per completare il pacchetto di centrocampisti della Vecchia Signora. Ma, nonostante la contemporanea presenza dei due club negli Stati Uniti per le rispettive tournée, le tempistiche di quest'operazione potrebbero non essere così brevi.

Il Barça vuole cash immediato

Se la proposta di Giuntoli finora è arrivata a un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, la richiesta del club catalano continua a essere quella di un trasferimento a titolo definitivo o comunque di una cessione che permetta di incassare subito una liquidità a dir poco preziosa per le casse di Laporta. Una svolta che passa, per forza di cose, dagli addii ai bianconeri di Zakaria o McKennie, o quelli ancor più sostanziosi di Vlahovic e Chiesa. Solamente dopo aver chiuso un movimento in uscita, la Juve avrà insomma i mezzi per convincere i blaugrana. Per il giocatore è invece già pronto un anno di contratto a 6,5 milioni netti (più altri quattro anni in caso di permanenza pluriennale).