La Juventus fa fatica, ma vince: i bianconeri battono 2-1 il Parma

Finita la gara tra Juventus e Parma, match valevole per il 20° turno di Serie A. Prestazione non indimenticabile quella degli uomini di Sarri che battono il Parma 2-1all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno sofferto contro un ottimo Parma che, nel finale della gara, ha sfiorato il gol del clamoroso pareggio

I GOL - La prima rete porta la firma di Ronaldo: il portoghese al 43' si accentra da sinistra e lascia partire un tiro non violentissimo, ma deviato in maniera decisiva da Darmian: il tocco del difensore spiazza Sepe. Nella seconda frazione arriva il momentaneo pareggio degli emiliani: dagli sviluppi di un angolo Cornelius interviene di testa bruciando Cristiano Ronaldo sullo stacco e la mette lì dove Szczesny non può arrivare. La Juventus trova subito però il gol del sorpasso: ancora Ronaldo al 58' che con un diagonale batte Sepe.