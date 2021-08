La Juventus non molla Ronaldo a parametro zero: Mendes non ha portato offerte

È una giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo: l'agente del portoghese, Jorge Mendes, è arrivato ieri a Torino. Sul piatto le avances del Manchester City, che punta a regalare a Guardiola il campione della Juventus. Emergono indiscrezioni dall'incontro: i bianconeri avrebbero ribadito le proprie condizioni per dare il via libera a Ronaldo, chiudendo la porta a una cessione a parametro zero. Al momento, comunque, nessuna offerta formale sarebbe stata presentata, né dal Manchester City, né dal Paris Saint-Germain. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.