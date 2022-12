La Juventus non va oltre il pari con lo Standard Liegi: a segno un giovane

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2022 della Juventus termina con il pareggio in amichevole all’Allianz Stadium contro lo Standard Liegi. Davanti a 9096 spettatori i bianconeri chiudono il trittico di test con un pari per 1-1 contro la squadra belga: vantaggio ospite con l’autogol di Danilo nel primo tempo, pari dal dischetto di Soulé nella ripresa. Piccolo allarme per Szczesny uscito per un fastidio al collo, nessuno per Federico Chiesa, assente quest’oggi, che ha seguito un programma personalizzato di allenamenti in mattinata al centro sportivo della Continassa.

Juventus-Standard Liegi 1-1: il tabellino.

Reti: 32′ aut. Danilo, 56′ rig. Soulé.