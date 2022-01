La Juventus regola l’Udinese con un gol per tempo: termina 2-0 allo Stadium

Ottavo risultato utile consecutivo per la Juventus che regola l’Udinese con un gol per tempo: all’Allianz Stadium termina 2-0. Al diciannovesimo i bianconeri passano in vantaggio. Arthur cerca e trova la sponda di Kean che, dopo aver vinto un rimpallo, la passa a Dybala. Il numero 10 entra in area e allargando il piattone la mette sotto la traversa. L'argentino non esulta e poi guarda verso la tribuna, quasi a mo' di sfida.

Nella ripresa il raddoppio porta la firma di McKennie che si regala il secondo gol consecutivo dopo la rete in Supercoppa contro l'Inter. Situazione praticamente identica per il centrocampista statunitense: De Sciglio scodella in mezzo e lui, di testa, insacca sul secondo palo.