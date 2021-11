La Juventus sfida la Roma: a gennaio fari puntati su un ex obiettivo del Napoli

La Juventus cerca un centrocampista per gennaio e la volontà è quella di regalare un nome importante a Massimiliano Allegri. Il preferito, spiega Tuttosport, sarebbe Aurelien Tchouameni del Monaco ma la valutazione e la corte delle altre grandi d'Europa complica l'affare. Poi c'è il 32enne del Borussia Dortmund, Axel Witsel, oltre a Denis Zakaria: mediano svizzero che sfiderà l'Italia in Nazionale, è in scadenza in estate e piace molto anche alla Roma che si è già mossa per tempo.