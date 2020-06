La Juventus si prepara in vista della Coppa Italia: stasera test in famiglia allo Stadium

In vista dell'imminente partita di Coppa Italia contro il Milan, la Juventus stasera torna in campo per ritrovare gli spazi su un campo da calcio. Allo Stadium andra di scena una partitella in famiglia: Sarri proverà qualcosa anche a livello tattico, ma dovrà farlo senza 2 calciatori: out Gonzalo Higuain, per lui problemi alla coscia e Giorgio Chiellini.