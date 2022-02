La Juventus soffre tanto e vince a Empoli: super-Vlahovic, ma ad Andreazzoli manca un rigore

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando gioca ad Empoli, Massimiliano Allegri non sbaglia mai. Può soffrire, sì, com'è avvenuto proprio stasera per larghi tratti della partita. Ma alla fine porta sempre via il risultato pieno: quattro su quattro, prima di stasera, e adesso cinque su cinque. Deve ringraziare Dusan Vlahovic, il nuovo leader di questa squadra, autore della prima doppietta in bianconero. Ma Allegri deve ringraziare anche l'arbitro, visto che all'Empoli manca un rigore solare, non ravvisato dall'arbitro.