La Juventus sogna in grande: da Zaniolo a Gabriel Jesus, tutte le suggestioni

Come sostituirà la Juventus il partente Paulo Dybala? Per Tuttosport, il primo nome sulla lista dei bianconeri resta quello di Nicolò Zaniolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sostituirà la Juventus il partente Paulo Dybala? Per Tuttosport, il primo nome sulla lista dei bianconeri resta quello di Nicolò Zaniolo della Roma. Ma le alternative e le candidature diverse non mancano: una è quella di Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City che potrebbe cambiare aria in estate soprattutto dopo l'arrivo di Julian Alvarez e quello possibile di Erling Haaland. In corsa per rinforzare l'attacco bianconero ci sono poi i talenti del Sassuolo Domenico Berardi e Giacomo Raspadori.