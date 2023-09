La Juventus taglia lo stipendio di Pogba: al francese 2mila euro al mese

La positività al doping di Paul Pogba cambia tutti i piani del francese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La positività al doping di Paul Pogba cambia tutti i piani del francese. In attesa del ricorso e del nuovo esame, il francese è stato sospeso dalla Juventus, che ha tagliato il suo stipendio come previsto dalla legge. Secondo quanto scrive Repubblica, il Polpo guadagnerà ora 42177 euro annui al lordo, che al netto significa poco più di duemila euro mensili. Un danno economico oltre che di immagine per il francese, che se condannato rischia di perdere tutto, con la Juventus che potrebbe risolvere il suo contratto multimilionario.