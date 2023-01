La Juventus trova finalmente Pogba: prima convocazione stagionale a fine gennaio

Domenica 29 gennaio, alle ore 15:00, inizierà il girone di ritorno della Juventus. All'Allianz Stadium arriverà il Monza

Domenica 29 gennaio, alle ore 15:00, inizierà il girone di ritorno della Juventus. All'Allianz Stadium arriverà il Monza e quello contro la squadra brianzola sarà il terzo confronto ufficiale in stagione, il secondo a distanza di dieci giorni dopo il successo dei bianconeri negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori a disposizione in vista dell'ultimo match di gennaio. Non saranno della gara Bonucci, Cuadrado e Chiesa, tornano a disposizione Pogba, Vlahovic e De Sciglio. Per il Polpo è la prima convocazione stagionale.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perini.