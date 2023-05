La Juventus vince 2-0: salvezza sempre più complicata per la Cremonese

La Juventus batte 2-0 la Cremonese nel posticipo della 35ª giornata di Serie A.

La Juventus batte 2-0 la Cremonese nel posticipo della 35ª giornata di Serie A. La notizia della prima metà primo tempo riguarda Paul Pogba: il francese al 22' ha un problema muscolare e deve alzare bandiera bianca. Al suo posto dentro Milik, gli iniziali applausi del pubblico si trasformano in gelo, per l'ennesimo stop. Con la mezz'ora, arrivano anche i tiri in porta: quelli di Milik e Afena-Gyan sono poco più che passaggi a Carnesecchi e Perin, più serie le intenzioni di Bremer tra stacco e tentato tap-in, ma si salva il portiere ospite.

La Juve domina il possesso e prova a spingere ancora (ancora Milik il più pericoloso) ma senza frutti o calciare. Nella ripresa la Juve ci prova con maggiore insistenza e passa in vantaggio al 55' con Fagioli. Bella azione di Chiesa sulla sinistra, palla per il centrocampista (che aveva avviato l'azione), a segno con un bolide di destro dal limite dell'area di rigore. Non esulta il classe 2001, che ha giocato 4 anni a Cremona. Dopo una rete annullata per fuorigioco a Milik la Juventus raddoppia al 79' con Bremer sugli sviluppi di un corner: il brasiliano vince un duello aereo con Sernicola e batte Carnesecchi di testa.