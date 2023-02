La Juventus vince soffrendo, la Fiorentina protesta per un gol annullato al 90'

Basta un gol di Rabiot alla Juventus per battere la Fiorentina nel match valido per la 22ª giornata di Serie A.

Basta un gol di Rabiot alla Juventus per battere la Fiorentina nel match valido per la 22ª giornata di Serie A. Dalle prime impressioni si direbbe che sarà Juventus-Fiorentina a mille all'ora: trenta secondi e Rabiot è già ammonito. Tanta intensità sul prato dello Stadium, scontri e gialli (al quarto d'ora tocca pure ad Alex Sandro) non mancano. Le occasioni da gol, inizialmente, sono esclusiva di Kostic: due nella metà inaugurale di primo tempo, nella prima manca di precisione, nella seconda di potenza e angolo. La risposta della Fiorentina è un mancino masticato di Duncan, primo ammonito viola poco dopo. Scavallata la mezz'ora, il vantaggio della Juventus: Di Maria ha spazio per crossare in area e trovare la testa di Rabiot, Terracciano para ma solo dopo che il pallone ha varcato la linea, è 1-0. Risposta immediata dei toscani, ma sul mancino al volo di Ikoné, Locatelli si traveste da difensore. La Viola preme poi fino all'intervallo ma senza sbocchi, Vecchia Signora avanti di un gol al rientro negli spogliatoi.

Un gol annullato per parte

L'inizio di ripresa è simile alla fine del primo tempo: l'intensità è quella dei 45 minuti iniziali, la Fiorentina tenta di manvorare per gran parte del tempo ma fatica a concretizzare. Da un break sull'asse serbo Kostic-Vlahovic arriverebbe il 2-0 all'ora di gioco, ma il primo centro da ex del centravanti di casa viene annullato dalla chiamata del VAR, che lo pesca in leggerissimo fuorigioco. Subito dopo finisce la partita di Vlahovic per far posto a Kean, che ha due palloni in altrettanti minuti dall'ingresso ma manca di killer instinct. Subentrano quindi le sostituzioni in serie, che contribuiscono a far calare di ritmo all'incontro. A un giro d'orologio dal novantesimo arriverebbe anche l'1-1, con un gran destro di Castrovilli, ma dopo aver visto al VAR, l'arbitro Fabbri annulla per fuorigioco di Ranieri, andato a disturbare Locatelli. Nei cinque minuti di recupero non succede più nulla: la Juventus torna a vincere in casa dopo oltre un mese, l'ultima volta era il 7 gennaio.