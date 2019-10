La Lazio batte 2-1 la Fiorentina: diverse polemiche arbitrali

La Lazio torna alla vittoria, lo fa sul campo della Fiorentina, finisce 2-1 una gara ricca d'emozioni e polemiche arbitrali. Vantaggio di Correa, pari di Chiesa, gol-vittoria di Immobile. In pieno recupero Caicedo fallisce un rigore dato per un tocco di mano. Nel primo tempo rigore negato alla Lazio, sul 2-1 di Immobile i viola protestavano per un fallo di Lukaku su Sottil.