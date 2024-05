La Lazio batte l'Empoli e con Tudor è tornata in corsa per la Champions

All'Olimpico la Lazio batte 2-0 l'Empoli nel lunch match della 36ª giornata e tiene vivo il sogno che si chiama Champions League.

All'Olimpico la Lazio batte 2-0 l'Empoli nel lunch match della 36ª giornata e tiene vivo il sogno che si chiama Champions League, ma nel frattempo blinda aritmeticamente la qualificazione almeno alla Conference. Senza Luis Alberto, fuori per scelta tecnica e per un amore che è palesemente finito, Igor Tudor centra la quinta vittoria in campionato da quando allena i biancocelesti e ora tifa per il pari in Atalanta-Roma, che consentirebbe ai suoi di crederci davvero.

Su calcio d'angolo, ultima azione della prima frazione di gara, che Patric sblocca il risultato: cross teso di Zaccagni, zampata del difensore alle spalle di Caputo e doccia fredda per Nicola. Tudor rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. A cinque dal novantesimo, ancora Mandas in cattedra: l'ellenico vola a negare la rete di Shpendi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Proprio quando l'Empoli sembra rendersi pericoloso, ecco il gol dell'ex: Vecino firma la sesta rete nel suo campionato e mette in ghiaccio il recupero.