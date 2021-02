La Lazio cade ancora: 3° ko nelle ultime 4, il Bologna vola con Mbaye e Sansone

La Lazio comincia bene, ma dopo un calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile si smarrisce. E così il Bologna passa in vantaggio e ci resta fino alla fine della partita. I biancocelesti anche nella ripresa provano ad assediare l'area di rigore avversaria, ma i felsinei si fanno trovare sempre pronti in ripartenza ed è proprio da un contropiede che nasce la rete del 2-0. Finisce così, con un successo meritato per i ragazzi di Mihajlovic. Per i capitolini è il secondo k.o. nelle ultime tre gare i campionato (terzo nelle ultime quattro, considerando anche la Champions League), per i rossoblù il ritorno al successo dopo tre partite di stop.