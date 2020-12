La Lazio cade ancora in casa: l'Hellas Verona espugna l'Olimpico

L’Olimpico resta terreno stregato per la Lazio, che nel suo stadio di casa non vince in campionato dal 24 ottobre contro il Bologna e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Udinese. A Roma vince l’Hellas Verona, che porta a casa i tre punti e il sorpasso in classifica sui biancocelesti, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica alle spalle della Juventus. Senza Luis Alberto e per oltre un’ora senza Correa, Simone Inzaghi paga dazio dopo le fatiche di Champions League, “tradito” da due suoi tenori come Immobile e Milinkovic-Savic, incapaci questa sera di prendersi la squadra sulle spalle. Ci prova il solito Felipe Caicedo, autore dell’inutile 1-1 dopo il vantaggio su autogol di Manuel Lazzari. L’Hellas risponde con il collettivo e la capacità di reinventarsi: Adrien Tameze piazza la zampata da centravanti che non è, gli scaligeri offrono maggiore resilienza alle assenze e tutto sommato meritano la vittoria in una gara non sempre bellissima, anche grazie all’ennesima prova del proprio portiere, Marco Silvestri, che nel finale sale in cattedra sul disperato forcing biancoceleste. E blinda un successo prezioso, anzi preziosissimo per chi sogna l’Europa.