La Lazio convoca il pronipote del Duce, Libero: "Il compagno Sarri porta in campo Mussolini"

Novità in difesa per la Lazio in vista della trasferta di domani sul campo del Verona: Maurizio Sarri ha convocato Romano Floriani Mussolini con la prima squadra. Si tratta della prima convocazione per il giovane terzino destro, pronipote del Duce, e la notizia trova spazio anche in prima pagina su Libero: "Il compagno Sarri porta in campo Mussolini", il titolo. Per il quotidiano è un compromesso storico in Serie A.