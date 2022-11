La Lazio 'copia' l'idea del Napoli: in Turchia durante la sosta

Claudio Lotito voleva portare la sua squadra in Sudamerica in onore di Papa Francesco.

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente tournée in Argentina per la Lazio. Stando a quanto riportato da Il Messaggero in casa biancoceleste alla fine ha prevalso la linea di Maurizio Sarri per quanto riguarda il periodo di sosta delle competizioni per il Mondiale rispetto a quella del presidente Claudio Lotito che voleva portare la sua squadra in Sudamerica in onore di Papa Francesco.

A questo punto prende quota l'ipotesi Turchia, in particolare la città di Antalya dove dovrebbe andare anche il Napoli e forse la Sampdoria. Ancora l'accordo con le autorità locali, però, non è stato trovato. Qualora saltasse è probabile che alla fine la Lazio rimanga a Formello.