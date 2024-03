La Lazio di Martusciello la vince con i cambi: battuto 3-2 il Frosinone

Termina sul risultato di 2-3 la gara dello Stirpe tra Frosinone e Lazio, valida per la 29esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-3 la gara dello Stirpe tra Frosinone e Lazio, valida per la 29esima giornata di Serie A. I biancocelesti guidati da Martusciello (in attesa di Tudor) trovano tre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa all'Europa. Sconfitta pesante invece per gli uomini di Di Francesco: la vittoria in campionato manca dal 21 gennaio e la situazione per la salvezza si fa sempre più preoccupante.

Nel primo tempo, il gol di Lirola strappa il match, ma prima di rientrare negli spogliatoi viene pareggiato da Zaccagni. Nella ripresa è decisivo l'ingresso al 56esimo di Castellanos, che al primo pallone toccato (appena un minuto dopo) porta avanti i suoi. L'attaccante argentino trova anche la doppietta personale appena cinque minuti dopo. Inutile ai fini del risultato la rete di Cheddira che porta la partita sul 2-3.