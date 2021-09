La Lazio di Sarri non c’è: il Milan vince meritatamente 2-0

A San Siro il Milan batte 2-0 la Lazio di Sarri, nel posticipo delle 18 della terza giornata di campionato. I rossoneri si portano in vantaggio e sfiorano il raddoppio su calcio di rigore nel finale del primo tempo. Al 45' sblocca il match il gol di Leao: bellissima azione personale dell'attaccante che triangola in area con Rebic e con un tocco preciso e freddo batte Reina. Nei minuti di recupero rigore contestatissimo per gli uomini di Pioli: Chiffi concede il penalty per un lieve tocco di Immobile su Kessie dopo il review al VAR. Lo stesso centrocampista rossonero si presenta dal dischetto ma colpisce la traversa, non riuscendo a ribattere in porta a Reina battuto. Nella ripresa entra Ibrahimovic e dopo pochi minuti segna il gol del 2-0: ripartenza rossonera con Rebic che da sinistra vede il movimento di Ibra e lo manda in porta, palla appoggia in rete in scioltezza a porta vuota.