La Lazio fa sognare l'Olimpico: battuta l'Inter e primato ad un solo punto

La Lazio batte 2-1 l'Inter nel match scudetto. Nella prima frazione partita equilibrata all'Olimpico, l'esterno inglese Ashley Young la sblocca al 43': conclusione violenta dalla distanza da parte di Candreva. Strakosha respinge non benissimo. Sulla ribattuta c'è Young che calcia in rete sbloccando il punteggio.

SECONDO TEMPO - La Lazio riesce a trovare subito il gol del pareggio: al 50' Immobile riporta in parità il match grazie ad un rigore. Al 70' i biancocelesti completano la rimonta: conclusione di Marusic dall'interno dell'area di rigore con Brozovic che salva sulla linea. Sulla respinta c'è Milinkovic-Savic che danza sul pallone e lo piazza sul palo più lontano dove Padelli non può arrivare.