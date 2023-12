La Lazio la sblocca, ringrazia Provedel e poi raddoppia: 2-0 all'Empoli

La Lazio non convince a pieno, ma vince e conquista tre punti fondamentali per la sua classifica.

La Lazio non convince a pieno, ma vince e conquista tre punti fondamentali per la sua classifica. A Empoli i biancocelesti passano con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Guendouzi al 9' e Zaccagni al 67'. Il centrocampista ha segnato con il mancino dopo aver fintato il tiro di destro in area di rigore, saltando diversi avversari con freddezza in seguito ad una serie di respinte in area. L'esterno invece ha siglato il raddoppio al terzo tentativo, andandosi infatti a prendere sempre la respinta di Caprile e avendo alla fine la meglio sull'estremo difensore quando la porta era ormai quasi sguarnita.

Da elogiare però anche l'atteggiamento dell'Empoli, mai doma. I padroni di casa hanno provato fino al 90' a creare problemi a Provedel, non riuscendoci molto nel primo tempo, eccezion fatta per una conclusione deviata da fuori di Grassi, ma andando più volte vicina all'1-1 e all'1-2 nella ripresa. Un momento chiave del match può essere considerato quello in cui Provedel ha negato il pari a Cambiaghi con un intervento quasi irreale, con cui ha deviato in corner un tiro di piatto destro a botta sicura dell'attaccante dei toscani. Andreazzoli non deve essere totalmente insoddisfatto, qualcosa di positivo c'è stato.