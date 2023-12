La Lazio non brilla, ma Sarri torna al successo: col Cagliari basta il gol di Pedro

Dopo le sconfitte contro Bologna e Salernitana e il pareggio contro la Roma, la Lazio di Maurizio Sarri torna al successo contro il Cagliari.

Dopo le sconfitte contro Bologna e Salernitana e il pareggio contro la Roma, la Lazio di Maurizio Sarri torna al successo contro il Cagliari. All'Olimpico finisce 1-0, con la rete decisiva che viene firmata da Pedro dopo 8 minuti di gioco.

Ottimo primo tempo da parte della squadra di Maurizio Sarri che dopo 8 minuti di gioco è già avanti grazie alla rete dell'1-0 di Pedro. Lo spagnolo è bravissimo a sfruttare al meglio l'assist dalla destra di Lazzari. Al 27' altra svolta: Makoumbou trattiene Guendouzi, lanciato a rete, e viene espulso dopo un consulto col VAR. Il primo tempo, nonostante un Cagliari in 10, si chiude comunque 1-0.

Nella ripresa i due tecnici cambiano qualcosa per dare maggiore pericolosità ai propri undici, con Maurizio Sarri che è anche costretto a togliere dal campo Luis Alberto per un fastidio fisico, con Kamada al suo posto. Quindi entrano anche Felipe Anderson e Castellanos e la manovra biancoceleste ne risente positivamente, con diverse occasioni da gol create davanti ad un Cagliari che di fatto pensa solo a difendere. Il risultato però resta inchiodato sull'1-0 fino al termine del match, con qualche rischio nel finale per la zuccata di Pavoletti salvata da Provedel che quindi non porta a modifiche sostanziali.