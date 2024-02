La Lazio non brilla, ma vince e allunga (momentaneamente) sul Napoli: 0-2 a Torino

Successo importante per la Lazio, che batte 0-2 il Torino all'Olimpico Grande Torino nel recupero della 21^ giornata di Serie A.

Successo importante per la Lazio, che batte 0-2 il Torino all'Olimpico Grande Torino nel recupero della 21^ giornata di Serie A. Primo tempo che ha visto protagonista il Toro, che ha creato tanto, soprattutto sulla corsia di Bellanova, autore un gran primo tempo. I Granata nella prima frazione hanno colpito un palo con Sanabria e creato tanto senza mai riuscire a sbloccare il match. Nel secondo tempo, esce la Lazio di Sarri, che nel primo ha creato veramente poco.

Vantaggio firmato da Guendouzi, che calcia in diagonale e trova il gol del vantaggio biancoceleste, raddoppiato poco dopo da Danilo Cataldi. Lazio che nel finale rimane in 10 per la doppia ammonizione di Gila, ma che alla fine porta a casa tre punti d'oro, tornando al successo in campionato. Con questa vittoria la Lazio sale a 40 punti scavalcando la Fiorentina e portandosi ad una lunghezza dalla Roma. Il Torino resta fermo a quota 36, gli stessi del Napoli, con gli azzurri che hanno ancora una gara da recuperare.