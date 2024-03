La Lazio non c’è più: l’Udinese fa il colpaccio salvezza sbancando l’Olimpico

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, valido per la 28esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, valido per la 28esima giornata di Serie A. Decisiva la rete di Zarraga, con i biancocelesti che in un primo momento avevano pareggiato la rete di Lucca grazie ad un autogol di Giannetti. La partita si conclude in un clima di tensione, con i tre gol siglati tutti nel secondo tempo, che ha visto anche un'espulsione a Perez e proteste nel finale. I bianconeri chiedevano un rigore al 92' per un intervento di Provedel su Lucca, mentre gli uomini di Sarri recriminavano il penalty per un contatto tra Vecino e Lovric negli istanti finali.