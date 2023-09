La Lazio non ingrana ed esce dal campo tra i fischi: 1-1 contro il Monza

Fischi all'Olimpico. In quattro giornate di campionato la Lazio aveva vinto una sola volta, poi aveva sempre perso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fischi all'Olimpico. In quattro giornate di campionato la Lazio aveva vinto una sola volta, poi aveva sempre perso. Oggi, per la prima volta, pareggia. Ma ai tifosi non basta, così dopo l'1-1 col Monza viene giù dagli spalti tutta la rabbia del popolo biancoceleste per i soli 4 punti in classifica. Ne ha uno in più proprio il Monza, a cui il pareggio - meritatissimo - può far di certo più piacere. Le reti, tutte nel primo tempo, prima di Immobile su rigore e poi di Gagliardini.