La Lazio non sfonda il muro del Venezia: all'Olimpico è 0-0 all'intervallo

Senza reti i primi 45' di Lazio-Venezia, con i biancocelesti più propositivi ma ben contenuti dagli avvversari.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza reti i primi 45' di Lazio-Venezia, con i biancocelesti più propositivi ma ben contenuti dagli avvversari. La partita segue uno spartito prevedibile, con la Lazio a tessere il gioco e il Venezia chiuso e pronto a ripartire. Il giro palla biancoceleste non riesce a sortire troppi effetti e solo una volta la difesa veneziana è infilata, grazie a Immobile che trova in profondità Felipe Anderson, ma il diagonale del brasiliano finisce fuori. Ci prova Milinkovic-Savic su punizione, palla che va fuori di poco mentre un Immobile ingabbiato non riesce a rendersi mai pericoloso.