La Lazio non si ferma più: tris a La Spezia, staccate le concorrenti per la Champions

Nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A, la Lazio espugna il Picco di La Spezia battendo i liguri per 3-0.

Nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A, la Lazio espugna il Picco di La Spezia battendo i liguri per 3-0. Al 35' gli uomini Sarri passano in vantaggio: Felipe Anderson si getta a tutta velocità nello spazio lasciato da Nikoulau, costringendo Ampadu a intervenire in area di rigore. Giallo e massima punizione che Immobile trasforma incrociando il tiro, con Dragowski che si getta dall'altra parte.

Al 52' raddoppio biancoceleste dopo un'azione fantastica con quattro tocchi di prima: l'assist sarebbe un colpo di tacco di Luis Alberto per il brasiliano, ma l'intervento di un difensore toglie la statistica al numero 10 della Lazio, ma non a Felipe che insacca il 2-0 sullo Spezia. All'84' piove sul bagnato in casa Spezia con Ampadu che abbandona il campo dopo la seconda ammonizione: decisivo un intervento in netto ritardo su Zaccagni. All'89' i biancocelesti chiudono i conti con un gran gol di Marcos Antonio, che parte in velocità dalla propria metà campo e dopo aver saltato Dragowski deposita il pallone in fondo al sacco.