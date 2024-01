La Lazio perderà Felipe Anderson? Spunta clamorosa ipotesi per giugno

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports UK, gli Hammers starebbero pensando alla punta biancoceleste

Possibile, clamoroso, ritorno di fiamma del West Ham per Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e per il momento non ci sono segnali circa una possibilità di rinnovo con il club della Capitale. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports UK, gli Hammers starebbero pensando alla punta biancoceleste per la prossima stagione per ingaggiarlo a parametro zero.