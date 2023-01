La Lazio piega il Sassuolo: un gol per tempo nei minuti di recupero

Lazio batte 2-0 il Sassuolo nel lunch match della 18ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio batte 2-0 il Sassuolo nel lunch match della 18ª giornata di Serie A. Ad inizio gara due le occasioni nel giro di una manciata di minuti, entrambe costruite da Laurentiè: il numero 45 tenta la conclusione dal limite trovando però la deviazione in corner da parte della difesa capitolina. La Lazio risponde subito con Zaccagni, al termine di un’azione collettiva, ma la conclusione dell’esterno numero 20 viene respinta da Pegolo. Al quarto d’ora arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri, costretto al cambio anticipato: Ciro Immobile infatti lascia il campo a causa di un problema al flessore della coscia destra. Poche occasioni da entrambe le parti, soltanto nel finale gli uomini di Dionisi richiedono a gran voce un calcio di rigore per un fallo di mano di Romagnoli sul colpo di testa di Berardi, ma Pairetto decide di non punire il movimento vista anche la distanza ravvicinata tra i due. Nel finale Laurentie e Frattesi spaventano Provedel, ma il portiere biancazzurro risponde presente.