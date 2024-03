La Lazio rischia di perdere Zaccagni: è a un anno dalla scadenza e il rinnovo è lontano

TuttoNapoli.net

Non decolla il rinnovo di Mattia Zaccagni in casa Lazio. L'esterno d'attacco della Nazionale legato alla società biancoceleste da un accordo valido fino al 30 giugno 2025 da mesi aspetta da Lotito una proposta all'altezza delle sue richieste, ma ad oggi la società biancoceleste non s'è mai spinta - a parole - oltre un'offerta da 2.5 milioni di euro.

Per Zaccagni che in questo momento guadagna poco meno di due milioni a stagione non è un'offerta adeguata. A Felipe Anderson, attaccante in scadenza, è stato prospettato un ingaggio da tre milioni più bonus per un compenso annuo complessivo di circa 3.5 milioni di euro a stagione. E' grossomodo la stessa cifra che chiede Zaccagni, attaccante che in estate - senza rinnovo di contratto - potrebbe lasciare la società biancoceleste a un anno dalla scadenza.

L'entourage di Zaccagni e i dirigenti della Lazio si sono incrociati anche a Monaco di Baviera a margine della partita di Champions League contro il Bayern. In quella occasione sono arrivate ulteriori rassicurazioni sul fatto che la società capitolina voglia andare avanti con lui e rinnovargli il contratto, ma la distanza tra domanda e offerta è oggi notevole e negli ultimi mesi non si sono registrati significativi passi in avanti. Alla finestra diversi club italiani che monitorano la situazione.