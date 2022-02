La Lazio rischia il ko nel finale ma si salva: i biancocelesti pareggiano 1-1 a Udine

Termina 1-1 la gara della Dacia Arena tra Udinese e Lazio. Ad aprire le danze nel primo tempo ci ha pensato Deulofeu al quale ha risposto Felipe Anderson in chiusura di frazione. Il secondo tempo comincia con la Lazio proiettata in avanti e aggrappata all’uomo più ispirato della serata: ancora Felipe Anderson, stavolta da rifinitore per un Cabral tutt’altro che irreprensibile al momento di concludere. Una ventina di minuti di stallo prima che Zaccagni decida di rompere gli indugi da solo, sfiorando però soltanto il sorpasso. I ritmi della partita calano, i falli aumentano e le ammonizioni crescono di numero. Nella girandola di cambi che si sommano, gli episodi calano di frequenza e ne approfitta l’Udinese per venire un po’ fuori. La squadra di Cioffi ci prova dalla distanza con Walace e Beto ma senza precisione, chiedendo poi anche senza fortuna un rigore per presunto tocco falloso in area di Milinkovic-Savic ai danni di Pereyra, tornato in campo dopo l’infortunio. Quando tutto sembra ormai avviato verso un placido finale di match, Molina va vicino al colpo da novanta al minuto novantadue.