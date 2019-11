La Lazio sbanca San Siro: i biancocelesti entrano nel gruppone Champions

Dopo un primo tempo spettacolare concluso sul risultato di 1-1 per via delle reti di Immobile al 25' e l'autogol di Bastos al 27, nella seconda frazione il Milan ha sfiorato in un paio di occasioni il gol del vantaggio, ma all'84' un bellissimo passaggio filtrante di Luis Alberto innesca la rapidità di Correa che entra in area e fredda Donnarumma con una conclusione in diagonale. Negli ultimi minuti, i rossoneri sono stati incapaci di reagire. La squadra di Pioli non riesce ad avere continuità dopo la vittoria contro la Spal mentre la Lazio sbanca San Siro e si porta al quarto posto in campionato.