La Lazio si fa rimontare e frana all'Olimpico! Storico tris della Salernitana

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico la Lazio perde 3-1 contro la Salernitana nel match delle 18 valido per la dodicesima giornata di Serie A. Serve un'intuizione per sbloccare il match e ci pensano Luis Alberto e Zaccagni. Lo spagnolo trova lo scatto verticale del numero 20, che freddo come un bomber batte Sepe con il mancino e indirizza la sfida, permettendo così ai capitolini di rientrare in vantaggio di un gol nell'intervallo del primo tempo. Nella ripresa la Lazio fa spegnendosi e la Salernitana ribalta il match. Al 51' l'ex di turno Candreva, ispirato da un tracciante di Mazzocchi, si smarca alle spalle di Marusic e beffa Provedel con un morbidissimo pallonetto chevale l'1-1. Al 68' i campani trovano la rete del 2-1 con l'ex Roma Fazio, l'esperto difensore argentino è il più lesto a raccogliere il pallone in area di rigore al termine di una mischia, battendo Provedel con un destro potente. Al 76' arriva anche il tris dei granata: la squadra di Sarri si fa sorprendere in contropiede: Coulibaly allarga su Bradaric che crossa basso sul secondo palo, dove Dia viene lasciato fin troppo libero di colpire con il tap-in scivolata che vale l'1-3. Lazio molto nervosa nel finale, da segnalare anche un giallo per Milinkovic-Savic prima del terzo gol granata, il serbo diffidato salterà il derby di domenica prossima contro la Roma. Per la Salernitana è la prima vittoria a Roma della sua storia.