La Lazio si fa riprendere dal Verona e rischia più volte il ko: 1-1 al Bentegodi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce dal Bentegodi con un punto che alla fine, per quanto visto in campo, è un punto guadagnato contro un Hellas volitivo, che non si abbatte per il gol subito poco prima dell'intervallo e nella ripresa domina per lunghi tratti la gara sfiorando più volte il colpo del Ko.

LAZIO IN POSSESSO, HELLAS PERICOLOSO - Come da copione è la Lazio che tiene il pallino del gioco mentre l’Hellas si chiude per poi ripartire in contropiede. Le occasioni da gol arrivano così solo su calcio da fermo prima con un angolo di Luis Alberto che chiama Montipò all’uscita, poi con una punizione di Milinkovic-Savic che finisce di un soffio a lato. AL 18° l’occasione più nitida per sbloccare la gara è però dell’Hellas con Ngonge che impegna Provedel dal limite, la respinte del portiere è corta e finisce sui piedi di Doig che da due passi calcia incredibilmente alto. La gara si accende dopo il 25°con i padroni di casa che creano due pericoli nel giro di un minuto, mentre la Lazio ha una fiammata con Immobile che però calcia alto da buona posizione. È sempre l’Hellas ad andare più vicino al gol con Depaoli che al 37° trova lo spazio giusto per un tiro a giro dal limite su cui Provedel si supera in tuffo.