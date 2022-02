La Lazio si rialza dopo il poker in Coppa Italia e batte il Bologna: finisce 3-0

La Lazio si rialza dopo il brutto poker rimediato in Coppa Italia contro il Milan e costato l’eliminazione. La squadra di Sarri rifila tre gol al Bologna. Poche emozioni nel primo tempo e gara bloccato decisa da un rigore generoso di Immobile. Il Bologna accusa il colpo e fatica a uscire rischiando di subire il raddoppio. Nella ripresa i biancocelesti alzano i ritmi e chiudono la gara grazie ad una doppietta di Zaccagni. Imbucata di Luis Alberto per Zaccagni che sorprende alle spalla Schouten ed è freddo sull'uscita di Skorupski per siglare il 2-0. Dieci minuti più tardi arriva il tris: azione perfetta della Lazio che parte con uno scambio delizioso fra Pedro e Luis Alberto, quest'ultimo serve in profondità Lazzari che mette dentro un pallone basso che Zaccagni deve solo mettere dentro.